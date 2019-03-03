АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть перед сном
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Ученые: Макароны первыми изобрели жители Китая

Археологи во время исследования речной долины Янцзы обнаружили на 3-метровой глубине миску с окаменевшей лапшой, которой более 4000 лет. Ученые сделали вывод, что изобретение макарон принадлежит не итальянцам, а жителям Китая.

Ученые: Макароны первыми изобрели жители Китая

Исследователи из Пекинского института геологии навсегда развеяли миф о том, что спагетти является итальянским блюдом. Одна из легенд все же предполагала, что макаронные изделия из Китая в Европу привез путешественник Марко Поло. По мнению экспертов, находка оказалась сохраненной только благодаря грязевому покрытию. До этих раскопок самым ранним упоминанием о продукте была информация в книге, которой почти 2000 лет.

Ученые: Макароны первыми изобрели жители Китая

В ходе лабораторной экспертизы удалось установить, что для приготовления лапши были использованы 2 вида муки из проса. В древние времена для китайских жителей это было основной зерновой культурой.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Mercedes показал в рекламном ролике
Клип Виктории Дайнеко «Бей себя» набрал
Светлана Лобода покинула Россию ради
Фигуристка Елизавета Туктамышева
Зара и Нюша выступили на открытии
Певица София Ротару вернулась на сцену
Ученые: Макароны первыми изобрели
Ирина Дубцова трогательно поздравила
В возрасте 65 лет скончался украинский
СМИ выяснили, как сложилась судьба
Ученые из США назвали лучшие
Samsung планирует начать поставлять
«Уральские пельмени» станцевали в
Юлия Проскурякова рассказала о своем
Сергей Шнуров опубликовал стихотворение
В Саратове 5-летний ребенок на
Эксперты рассказали о самом дорогом
Шоумен Юрий Куклачев призвал людей
Разведенная Ани Лорак похвасталась
Эксперты рассказали, как без проблем
Анна Калашникова во время беременности
Екатерина Климова покорила поклонников
Диетологи назвали продукты, которые
Яна Рудковская показала фото
Дочь Галкина и Пугачевой рассказала о
Актер Алексей Серебряков
Составлен топ-5 перспективных
Александр Толмацкий обвинил вдову Децла
В мае Microsoft прекратит поддержку
Ученые: Спасение от болезни Альцгеймера
Просмотреть все новости