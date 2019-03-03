Ученые: Макароны первыми изобрели жители Китая





Исследователи из Пекинского института геологии навсегда развеяли миф о том, что спагетти является итальянским блюдом. Одна из легенд все же предполагала, что макаронные изделия из Китая в Европу привез путешественник Марко Поло. По мнению экспертов, находка оказалась сохраненной только благодаря грязевому покрытию. До этих раскопок самым ранним упоминанием о продукте была информация в книге, которой почти 2000 лет.В ходе лабораторной экспертизы удалось установить, что для приготовления лапши были использованы 2 вида муки из проса. В древние времена для китайских жителей это было основной зерновой культурой.