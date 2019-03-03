В возрасте 65 лет скончался украинский актер Сергей Романюк





На странице театра в соцсетях выразили скорбь в связи с кончиной Романюка, также факт смерти выдающегося артиста подтвердил и Руслан Марцинкив. Мэр Ивано-Франковска опубликовал пост в Facebook, отметив энергичность 65-летнего актера и его талант. Чиновник пояснил, что деятель намеревался отправляться на гастроли в составе труппы театра и мог дать фору даже более молодым коллегам по сцене. Причины смерти актера никто уточнять не стал, как и то, где состоятся проводы звезды экранов.Широкой публике Романюк известен благодаря десяткам ролей, а также талантливой игре в театре. Он успел сыграть в сериалах “Роксолана” и продолжении “Возвращения Мухтара”. Зрители любили артиста еще и за то, что он оставался скромным, не страдая от звездной болезни даже несмотря на толпы поклонников.