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Главу Amazon призвали удалить материалы против вакцинации

Адам Шифф, являющийся членом палаты представителей США, призвал руководителя компании Amazon, пресечь распространение материалов, которые пропагандируют отказ от вакцинации. Текст письма опубликовали представители пресс-службы.
Главу Amazon призвали удалить материалы против вакцинации

Политик был обеспокоен из-за распространившейся в Сети информации, касающейся движения, критикующего прививки. По словам Адама Шиффа, соцесети становятся для жителей страны источником новостей, включая вопросы, которые касаются охраны здоровья.

Член палаты отметил, что компания Amazon рекламирует различные книги, а также прочие материалы, которые направлены против вакцинации. Он попросил Джеффа Безоса, являющегося главой Amazon, принять меры, чтобы устранить дезинформацию, связанную с данной темой.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:30

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