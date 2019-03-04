Главу Amazon призвали удалить материалы против вакцинации





Политик был обеспокоен из-за распространившейся в Сети информации, касающейся движения, критикующего прививки. По словам Адама Шиффа, соцесети становятся для жителей страны источником новостей, включая вопросы, которые касаются охраны здоровья.Член палаты отметил, что компания Amazon рекламирует различные книги, а также прочие материалы, которые направлены против вакцинации. Он попросил Джеффа Безоса, являющегося главой Amazon, принять меры, чтобы устранить дезинформацию, связанную с данной темой.