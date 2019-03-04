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Аналитики назвали 10 лучших тракторов России

В России по-прежнему выпускают тракторную технику, которая используется в разных сферах экономики. Аналитики Car.ru составили топ-10 лучших тракторов России.

«Ростсельмаш». Самый первый изготовитель сельскохозяйственных машин в стране: первые агрегаты вышли с конвейера в конце 20-х годов. Ныне завод выпускает модели Versatile 2375.
Аналитики назвали 10 лучших тракторов России

Terrion: тамбовско-петербургская компания. Первый трактор выпустила в 2002 году. В данное время фабрика производит Terrion ATM 7360.

С 70-х в России работает «Агромаш». Сейчас предприятие занимается выпуском всей техники для сельского хозяйства.
В Санкт-Петербурге функционирует завод «Кировец». С начала XIX столетия здесь производился чугун, а с 1924 года тракторы. Ныне здесь собирают модель K-744P. Другой маркой из северной столицы является «Балтиец». Здесь изготовляется машина К-707Т. В Рубцовске сосредоточен «Алттрак». Фабрика основана в 1941 году и выпускает немало техники, включая трактор Т-501.

Челябинский завод функционирует с начала 30-х. Его рабочие разрабатывают тракторы Т-10, также тут выпускается строительное оборудование.

Среди остальных российских производителей можно назвать ВТЗ, КАМТЗ и «Петра-ЗСТ». Первый создает модель ДТ-75, второй ТТХ, а третий универсал «Петра-ЗСТ».



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 00:00

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