СМИ выяснили, как сложилась судьба звезды шоу “Осторожно, модерн!” Сергея Роста





Сергей Рост 3 марта отмечает свой 54-й день рождения. В шоу “Осторожно, модерн!” он за 20 минут успевал появиться в нескольких разных образах, каждый из которых оказывался оригинальным и смешным. Однако большинство зрителей помнят артиста именно по этому проекту. Сперва Рост и Дмитрий Нагиев не ладили между собой, но потом поняли, что у них много общего. Формат передачи часто менялся, пока принял привычный зрителю вид, а непосредственно именинник написал для программы свыше 300 различных сценариев, как сообщает Teleprogramma.pro. ​Шоу выходило на СТС, где за один эфир платили 2,5 тысячи долларов. “Осторожно, модерн!” покорял аудиторию, поэтому канал РТР пытался переманить артистов, предлагая им 18 тысяч долларов. На фоне этого на СТС предложили еще более внушительную сумму и продлили договор о сотрудничестве. Однако после дефолта канал не мог выполнять свои обязательства и шоу пришлось искать новых спонсоров.После попадания на РТР дела начали ухудшаться, там больше не предлагали больших гонораров, а какое-то время и вовсе платили минимум, обещая, что деньги будут позже. В итоге актерам предъявили невыгодные условия и сотрудничество сошло на нет. В итоге Рост и Нагиев рассорились из-за финансовых вопросов, а сейчас актер по-прежнему задействован в кино.В его “копилке свыше 30 ролей, он выступает в театре и счастлив в браке. Также Сергей Рост имеет свой бизнес и признается, что добиться успеха можно только если не сидеть на месте и усердно работать.