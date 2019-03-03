Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть перед сном





По словам экспертов, на ночь стоит отказаться от картошки-фри или чипсов, поскольку это жирные продукты. Из-за этого организм будет больше фокусироваться на переваривании пищи, нежели на сне, а также возможны изжога и рефлюкс. Чай тоже следует исключить, хотя он и кажется безобидным. Будь то черный, зеленый или лимонный напиток, все они содержат кофеин, который может помешать сну. Даже за несколько часов до сна не стоит съедать мороженое, оно содержит много жира и может провоцировать несварение желудка, а также кислотный рефлюкс.Съеденная ночью пицца может нарушить работу пищеварительной системы и вызвать изжогу, а хлопья содержат много сахара, способного повысить уровень глюкозы в крови и стать причиной бессонницы. Газированные напитки не имеют в составе питательных веществ и полны нулевых калорий, а также они грозят несварением желудка. Шоколад также плохая идея перед сном, поскольку содержит кофеин и может оказаться причиной бессонницы.