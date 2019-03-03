Samsung планирует начать поставлять Apple гибкие дисплеи





Этой технологией также заинтересовались в фирме Google. У компании Samsung имеются различные разработки в данном направлении. При этом такие устройства обладают матрицами разных размеров. Руководство южнокорейского бренда не собирается скрывать свои технологии, а также новые проекты.У Samsung имеется заинтересованность в расширении имеющихся мощностей благодаря сотрудничеству с прочими фирмами. Речь идёт о поставках комплектующих.