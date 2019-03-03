Samsung планирует начать поставлять Apple гибкие дисплеи
Недавно компания Samsung презентовала новую версию смартфона, обладающего гибким дисплеем. Есть вероятность, что бренд начнёт поставлять гибкие экраны корпорации Apple.
Этой технологией также заинтересовались в фирме Google. У компании Samsung имеются различные разработки в данном направлении. При этом такие устройства обладают матрицами разных размеров. Руководство южнокорейского бренда не собирается скрывать свои технологии, а также новые проекты.
У Samsung имеется заинтересованность в расширении имеющихся мощностей благодаря сотрудничеству с прочими фирмами. Речь идёт о поставках комплектующих.
Этой технологией также заинтересовались в фирме Google. У компании Samsung имеются различные разработки в данном направлении. При этом такие устройства обладают матрицами разных размеров. Руководство южнокорейского бренда не собирается скрывать свои технологии, а также новые проекты.
У Samsung имеется заинтересованность в расширении имеющихся мощностей благодаря сотрудничеству с прочими фирмами. Речь идёт о поставках комплектующих.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:55