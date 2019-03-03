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Юлия Проскурякова рассказала о своем новом статусе после пополнения в семействе

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова недавно впервые стала тетей. Певица рассказала на страничке в Instagram о своем новом статусе после пополнения в семействе.

Юлия Проскурякова рассказала о своем новом статусе после пополнения в семействе

Около месяца назад у артистки появилась племянница – дочь младшей сестры, которая живет в Екатеринбурге. Она пока не привыкла к своему новому статусу, о чем поделилась с подписчиками. Знаменитость признается, что пока не приступила к выполнению своих обязанностей, но обещала в ближайшее время исправить ситуацию. Певица уверена, что станет полезной, нужной и любящей тетей.

В подписи к публикации Проскурякова поблагодарила сестру за чудесную племянницу, с которой надеется встретиться совсем скоро. На данный момент из-за плотного графика и хлопот по воспитанию маленькой дочери Вероники она не может приехать в Екатеринбург, но собирается в скором времени найти время для поездки.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:37

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