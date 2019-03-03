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«Уральские пельмени» станцевали в поезде по дороге в Тюмень

Артисты юмористического проекта «Уральские пельмени» станцевали в вагоне пассажирского поезда, когда ехали в Тюмень. Соответственными кадрами поделился на своей странице в Instagram участник шоу Сергей Исаев.
«Уральские пельмени» станцевали в поезде по дороге в Тюмень

На видеоролике «Уральские пельмени» выглядывают из дверей своих купе и исполняют танец под известную музыкальную композицию Юрия Антонова «Летящей походкой». В подписи к публикации Исаев отметил, что с увеличенным составом и новой программой юмористы отправляются в очередной гастрольный тур.

Завтра, 4 марта, «Уральские пельмени» дадут шоу в Тюмени. В последующие дни артисты порадуют своими шутками поклонников из Омска, Томска, Кемерово, Новокузнецка и Новосибирска.

Подписчики Сергея Исаева положительно восприняли его пост. Своих кумиров они назвали «клевыми», расстроившись, что в тот момент не находились вместе с ними в одном поезде.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:46

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