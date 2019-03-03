Шоумен Юрий Куклачев призвал людей подчиниться кошкам





Во всем цивилизованном мире в начале весны отмечался День кошек, с чем решил поздравить общественность и Юрий Куклачев. По убеждениям клоуна, непосредственно коты никогда не станут подчиняться кому-либо, поэтому хозяевам остается лишь уступить своим домашним питомцам. Если человек подчинится животному, то получит в его лице верного и преданного друга.Также Куклачев призвал общественность каждую свободную минуту ласкать представителей семействах кошачьих, поскольку эти домашние любимцы отличаются способностью избавлять человека от негативных эмоций и отрицательной энергии. Кроме того, эти животные поднимают настроение, отвлекая от заботы и суеты. Сам артист цирка очень привязан к кошкам, не скрывая своей любви к этим питомцам.