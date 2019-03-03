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Шоумен Юрий Куклачев призвал людей подчиниться кошкам

Артист цирка Юрий Куклачев призвал людей добровольно подчиниться кошкам. Соответствующее заявление прозвучало от шоумена и руководителя “Театра кошек” 1 марта.
Шоумен Юрий Куклачев призвал людей подчиниться кошкам

Во всем цивилизованном мире в начале весны отмечался День кошек, с чем решил поздравить общественность и Юрий Куклачев. По убеждениям клоуна, непосредственно коты никогда не станут подчиняться кому-либо, поэтому хозяевам остается лишь уступить своим домашним питомцам. Если человек подчинится животному, то получит в его лице верного и преданного друга.
Шоумен Юрий Куклачев призвал людей подчиниться кошкам

Также Куклачев призвал общественность каждую свободную минуту ласкать представителей семействах кошачьих, поскольку эти домашние любимцы отличаются способностью избавлять человека от негативных эмоций и отрицательной энергии. Кроме того, эти животные поднимают настроение, отвлекая от заботы и суеты. Сам артист цирка очень привязан к кошкам, не скрывая своей любви к этим питомцам.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:11

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