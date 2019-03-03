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Эксперты рассказали о самом дорогом советском автомобиле «Волга» ГАЗ-3102

Как известно, автомобиль «Волга» ГАЗ-24 стал моделью-долгожителем российского автопрома. Помимо этого транспортное средство считается рекордсменом по рестайлингу.
Эксперты рассказали о самом дорогом советском автомобиле «Волга» ГАЗ-3102

В состав линейки входят такие модели, как 24, 24-10, 31029, 3110 и 31105, однако особенной считается 3102. Выпуск автомобиля начался ещё в 1981 году. По планам руководства СССР, тогда должны были выпустить не менее 6 тысяч экземпляров ГАЗ-3102, а в 1982 году этот показатель и вовсе мог увеличиться в 11 раз. К сожалению, этим планам сбыться не удалось: сборка машины была налажена лишь к концу года небольшими партиями.

Дело в том, что для выполнения плана производственные мощности автозавода ГАЗ должны были увеличиться, равно как и на тех предприятиях, на которых выпускались комплектующие. Примечательно, что оптовая и розничная цена модели значительно отличалась – 4,6 и 25 тысяч рублей соответственно.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:19

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