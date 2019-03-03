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Разведенная Ани Лорак похвасталась роскошным букетом роз

Известная певица Ани Лорак похвасталась перед поклонниками роскошным букетом роз, разместив соответствующий пост в Instagram. Не так давно артистка пережила развод, расставшись с мужем после его измены.
Разведенная Ани Лорак похвасталась роскошным букетом роз

Фото с цветами появилось в профиле Ани Лорак, а геолокация указывает на то, что сделан снимок в Баку. Именно туда певица отправилась в рамках гастрольного тура. СМИ предположили, что, учитывая простую одежду и минимум макияжа, артистка позирует в отеле перед началом концерта. Рядом с ней на столе представлен внушительный букет белых роз, а в подписи к публикации знаменитость поблагодарила жителей города за проявленное гостеприимство.

В комментариях большинство фолловеров решили, что цветы Ани Лорак получила от преданных поклонников. Впрочем, нашлись и те, кто посчитали букет слишком роскошным, предполагая, что такие дарят только влюбленные мужчины. Некоторые предположили, что это презент от Сергея Лазарева, другие не исключают, что порадовать певицу решил бывший избранник Мурат Налчаджиоглу.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:06

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