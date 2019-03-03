Анна Калашникова во время беременности работала с “жутким токсикозом”





По словам Анны Калашниковой, после новости о беременности СМИ обратили на нее пристальное внимание, следуя за экс-избранницей Шаляпина буквально по пятам. Также теледива призналась, что на роды ей пришлось копить самостоятельно, за тот период она успела собрать порядка 500 тысяч рублей. В то же время звезде приходилось выплачивать кредит за жилплощадь, а еще она заняла внушительную сумму своей подруге, но скоро об этом пожалела. Знакомая перестала выходить на связь, игнорируя все попытки Калашниковой вернуть деньги.Чтобы иметь возможность оплачивать расходы, модель была вынуждена тяжело работать, хотя и страдала от сильного токсикоза. Она появлялась на корпоративах и развивала свои шоурумы, а также посещала различные ток-шоу и соглашалась на съемки в фотосессиях. Примечательно, что после родов посредством ДНК-теста удалось установить, что Прохор Шаляпин не является отцом ребенка Калашниковой.