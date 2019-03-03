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Анна Калашникова во время беременности работала с “жутким токсикозом”

Анна Калашникова рассказала, что ей приходилось работать во время беременности даже несмотря на жуткий токсикоз. Порталу Teleprogramma.pro модель призналась, что широкую популярность обрела после романа с Прохором Шаляпиным.
Анна Калашникова во время беременности работала с “жутким токсикозом”

По словам Анны Калашниковой, после новости о беременности СМИ обратили на нее пристальное внимание, следуя за экс-избранницей Шаляпина буквально по пятам. Также теледива призналась, что на роды ей пришлось копить самостоятельно, за тот период она успела собрать порядка 500 тысяч рублей. В то же время звезде приходилось выплачивать кредит за жилплощадь, а еще она заняла внушительную сумму своей подруге, но скоро об этом пожалела. Знакомая перестала выходить на связь, игнорируя все попытки Калашниковой вернуть деньги.
Анна Калашникова во время беременности работала с “жутким токсикозом”

Чтобы иметь возможность оплачивать расходы, модель была вынуждена тяжело работать, хотя и страдала от сильного токсикоза. Она появлялась на корпоративах и развивала свои шоурумы, а также посещала различные ток-шоу и соглашалась на съемки в фотосессиях. Примечательно, что после родов посредством ДНК-теста удалось установить, что Прохор Шаляпин не является отцом ребенка Калашниковой.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:55

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