Эксперты рассказали, как без проблем пройти техосмотр





Специалистами в авто в первую очередь проверяются самые важные его узлы, а также агрегаты. Машина должна обязательно комплектоваться знаком аварийной остановки, аптечкой, огнетушителем. СТО не сможет пройти машина, в конструкцию которой внесли не задокументированные изменения. Обязательно должен работать звуковой сигнал, отсутствовать трещины на лобовом стекле. Госномера автотранспорта обязаны быть надежно закреплены на кузове. На задней номерной рамке должна иметься дополнительная подсветка. Перед техосмотром нужно убедиться, что задние, а также передние фары авто не затянуты пленкой, у них нет дефектов, краски либо тонировки. Недопустимо использование авто с установленными лампами, имеющими запрещённую расцветку (синюю, красную) или ксеноном, если на фарах отсутствуют омыватели, а также устройство автокоррекции. Также специалистами СТО внимательно изучается двигатель, рулевая рейка. Не допускаются свежие подтеки, явные нарушения герметичности гидравлики, утечка в тормозной системе.При техническом осмотре приветствуется хорошее состояние покрышек. Требуется, чтобы шины соответствовали имеющимся рекомендациям эксплуатационной документации, размерности колес. При установке на одно авто резины различных производителей следует соблюдать принцип так называемой «парности». Владелец авто направляясь в пункт СТО должен при себе иметь водительское удостоверение либо паспорт, а также паспорт машины или свидетельство о регистрации.