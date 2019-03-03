Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в честь водки с томатным соком

В социальной сети лидер «Ленинграда» поинтересовался, каким образом лучше всего «совмещать полезное с приятным», приложив соответственный снимок. Своим юзерам он порекомендовал взять водки с томатным соком и «запить стопку пятую подряд». По мнению Шнурова, любой полезный сок «хоть убей, не лезет», если пить его без 40-градусного спиртного напитка.Многие подписчики негативно отнеслись к стихотворению песенника. Они посчитали, что в действительности музыкант налил в бокал один сок, не употребляя алкоголь в момент написания и публикации поста. Одна из поклонниц предположила, что певец ведет здоровый образ жизни, но в Instagram демонстрирует «алкогольные» материалы собственного сочинения. Вспомнили юзеры и про новую работу Сергея Шнурова, назначенного советником по культуре. Занятому такой деятельностью артисту якобы не стоит пропагандировать алкоголь.