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Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в честь водки с томатным соком

Музыкант Сергей Шнуров опубликовал в личном Instagram-аккаунте хвалебное стихотворение в честь водки с томатным соком. Не все подписчики позитивно отнеслись к творению артиста, обвинив его в пропаганде алкоголя.
Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в честь водки с томатным соком

В социальной сети лидер «Ленинграда» поинтересовался, каким образом лучше всего «совмещать полезное с приятным», приложив соответственный снимок. Своим юзерам он порекомендовал взять водки с томатным соком и «запить стопку пятую подряд». По мнению Шнурова, любой полезный сок «хоть убей, не лезет», если пить его без 40-градусного спиртного напитка.

Многие подписчики негативно отнеслись к стихотворению песенника. Они посчитали, что в действительности музыкант налил в бокал один сок, не употребляя алкоголь в момент написания и публикации поста. Одна из поклонниц предположила, что певец ведет здоровый образ жизни, но в Instagram демонстрирует «алкогольные» материалы собственного сочинения. Вспомнили юзеры и про новую работу Сергея Шнурова, назначенного советником по культуре. Занятому такой деятельностью артисту якобы не стоит пропагандировать алкоголь.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:25

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