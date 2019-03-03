Рустам Солнцев: «Таких, как Алена Водонаева, жгли на кострах по доносу ревнивых жен»
После появления в Instagram рэпера Гуфа фотографии с обнаженной девушкой, многие стали строить догадки, кто мог стать новой избранницей знаменитости. Решил прокомментировать ситуацию и экс-участник проекта "Дом-2" Рустам Солнцев, подметив, что таких как Алена Водонаева в былые времена жгли на костре.
Многие заподозрили, что на новой публикации рэпера Гуфа появилась именно Алена Водонаева, потому что увидели на груди девушки точно такую же родинку, как и у звезды "Дома-2". Вмешаться в ситуацию решил также друг звезды Рустам Солнцев.
Экс-проектант опубликовал новое видео, где сказал, что таких как Водонаева в былые времена жгли на костре.
Сама же Алена Водонаева не раз отрицала интимную связь с рэпером Гуфом. По словам звезды "Дома-2", с Алексеем Долматовым их связывают только дружеские отношения, а интима между знаменитостями не было даже до замужества бывшей проектантки.
Многие заподозрили, что на новой публикации рэпера Гуфа появилась именно Алена Водонаева, потому что увидели на груди девушки точно такую же родинку, как и у звезды "Дома-2". Вмешаться в ситуацию решил также друг звезды Рустам Солнцев.
Экс-проектант опубликовал новое видео, где сказал, что таких как Водонаева в былые времена жгли на костре.
«Зная Аленку, все эти губки, глазки... Ей бы что бы попроще: вот курочка в фольге и яйца. В былые времена, таких как Водонаева жгли на кострах по доносу ревнивых жен! Сжечь, ведьму», — подчеркнул Солнцев для издания "СтарХит".
Сама же Алена Водонаева не раз отрицала интимную связь с рэпером Гуфом. По словам звезды "Дома-2", с Алексеем Долматовым их связывают только дружеские отношения, а интима между знаменитостями не было даже до замужества бывшей проектантки.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:54