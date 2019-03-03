Рустам Солнцев: «Таких, как Алена Водонаева, жгли на кострах по доносу ревнивых жен»

«Зная Аленку, все эти губки, глазки... Ей бы что бы попроще: вот курочка в фольге и яйца. В былые времена, таких как Водонаева жгли на кострах по доносу ревнивых жен! Сжечь, ведьму», — подчеркнул Солнцев для издания "СтарХит".

Многие заподозрили, что на новой публикации рэпера Гуфа появилась именно Алена Водонаева, потому что увидели на груди девушки точно такую же родинку, как и у звезды "Дома-2". Вмешаться в ситуацию решил также друг звезды Рустам Солнцев.Экс-проектант опубликовал новое видео , где сказал, что таких как Водонаева в былые времена жгли на костре.Сама же Алена Водонаева не раз отрицала интимную связь с рэпером Гуфом. По словам звезды "Дома-2", с Алексеем Долматовым их связывают только дружеские отношения, а интима между знаменитостями не было даже до замужества бывшей проектантки.