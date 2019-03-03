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Екатерина Климова покорила поклонников снимком с полотенцем на голове

Отечественная актриса Екатерина Климова покорила своих многочисленных поклонников снимком, для которого она позирует с полотенцем на голове. Соответствующий пост появился на странице звезды в сети Instagram.
Екатерина Климова покорила поклонников снимком с полотенцем на голове

На новом кадре Екатерина Климова позирует в рамках импровизированной портретной фотосессии. Голова знаменитости обмотана белым полотенцем, однако на лице присутствует яркий макияж, а дополняют образ красная помада и подвеска на шее. Присутствующие капли создают впечатление, словно съемка проходила после душа. Звезда кино решила никак не подписывать свою публикацию, но это не помешало фолловерам оставить множество комментариев.

Большинство подписчиков отметили, что Климова выглядит потрясающе даже с полотенцем на голове. Однако некоторым показалось, что у актрисы грустные глаза, поэтому они попытались узнать, с чем это связано. С момента размещения оценить запись отметками “Мне нравится” успели более 52 тысяч пользователей сервиса.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:46

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