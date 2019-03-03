АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть перед сном
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Ольга Бузова попросила прощения у модниц Москвы за свой наряд на концерте рэпера Asap Rocky

Ольга Бузова недавно опубликовала в Instagram новое видео, на котором предстала на концерте рэпера Asap Rocky в черном спортивном костюме. Телеведущая попросила прощения за наряд у модниц Москвы и отметила, что попала на мероприятие совершенно спонтанно.
Ольга Бузова попросила прощения у модниц Москвы за свой наряд на концерте рэпера Asap Rocky

На кадрах видно, что Ольга Бузова зажигательно танцует под пение артиста. Телеведущая "Дома-2" отметила, что попала на концерт спонтанно после рабочего дня. Звезда успела переодеться, но не смыть яркий макияж. В итоге на ролике телеведущая танцует в спортивном наряде, но с красивыми локонами.

Поклонники принялись хвалить Ольгу Бузову за спонтанность, и попросили ее почаще делиться такими веселыми видеоработами.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи назвали продукты, которые
Яна Рудковская показала фото
Дочь Галкина и Пугачевой рассказала о
Актер Алексей Серебряков
Составлен топ-5 перспективных
Александр Толмацкий обвинил вдову Децла
В мае Microsoft прекратит поддержку
Ученые: Спасение от болезни Альцгеймера
Эксперты рассказали, как ВАЗ-2103
Рустам Солнцев: «Таких, как Алена
Специалисты назвали ТОП-3 самых
Ольга Бузова попросила прощения у
Американские эксперты назвали
Алексей Самсонов не поздравил в
Анна Седокова опубликовала снимки из
Volvo Group в России в прошлом году
Ксения Собчак впервые побывала на
Жительница Италии стала матерью в
Asia Times: В Сирии началась продажа
"Жалкие люди, не понимают, что сами
Трюки иллюзионистов помогают лучше
Эксперты: В марте евро и доллар ожидает
Алена Ашмарина снова бросила Илью
Новый смартфон Meizu 16T будет
В Тверской области в ДТП пострадали 11
Рэпер Баста подвергся критике из-за
У дочери Саши Задойнова и Элины Камирен
Актриса Джессика Бил отмечает свое
В Египте чиновник обвинил Рами Малека
Екатерина Андреева устроила в ХМАО
Просмотреть все новости