Ольга Бузова попросила прощения у модниц Москвы за свой наряд на концерте рэпера Asap Rocky
Ольга Бузова недавно опубликовала в Instagram новое видео, на котором предстала на концерте рэпера Asap Rocky в черном спортивном костюме. Телеведущая попросила прощения за наряд у модниц Москвы и отметила, что попала на мероприятие совершенно спонтанно.
На кадрах видно, что Ольга Бузова зажигательно танцует под пение артиста. Телеведущая "Дома-2" отметила, что попала на концерт спонтанно после рабочего дня. Звезда успела переодеться, но не смыть яркий макияж. В итоге на ролике телеведущая танцует в спортивном наряде, но с красивыми локонами.
Поклонники принялись хвалить Ольгу Бузову за спонтанность, и попросили ее почаще делиться такими веселыми видеоработами.
На кадрах видно, что Ольга Бузова зажигательно танцует под пение артиста. Телеведущая "Дома-2" отметила, что попала на концерт спонтанно после рабочего дня. Звезда успела переодеться, но не смыть яркий макияж. В итоге на ролике телеведущая танцует в спортивном наряде, но с красивыми локонами.
Поклонники принялись хвалить Ольгу Бузову за спонтанность, и попросили ее почаще делиться такими веселыми видеоработами.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:45