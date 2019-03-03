Ольга Бузова попросила прощения у модниц Москвы за свой наряд на концерте рэпера Asap Rocky

На кадрах видно, что Ольга Бузова зажигательно танцует под пение артиста. Телеведущая "Дома-2" отметила, что попала на концерт спонтанно после рабочего дня. Звезда успела переодеться, но не смыть яркий макияж. В итоге на ролике телеведущая танцует в спортивном наряде, но с красивыми локонами.Поклонники принялись хвалить Ольгу Бузову за спонтанность, и попросили ее почаще делиться такими веселыми видеоработами.