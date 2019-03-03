Актер Алексей Серебряков прокомментировал обвинения в русофобии





Скандальные заявления Серебряков делает изредка, а последнее привлекшее внимание публики интервью прозвучало в феврале этого года. Тогда звезда кино высказался, что за последние десятилетия РФ успела развязать несколько войн. Однако в недавнем интервью знаменитый артист подчеркнул, что не является русофобом, напротив, он “русский” человек, а его дети являются “русскими мальчиками”. Также артист добавил, что “русским” человек становится с первого вздоха.В то же время Серебряков не скрывает, что сложившаяся на данный момент в России ситуация вызывает у него беспокойство. Непосредственно он из-за такого положения испытывает “мучения” и другие неприятные эмоции.