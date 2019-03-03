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Актер Алексей Серебряков прокомментировал обвинения в русофобии

Отечественный актер Алексей Серебряков решил прокомментировать обвинения в русофобии, прозвучавшие в его адрес. В течение последних лет артист с семьей живет в Канаде, часто отзываясь о России в негативном ключе.
Актер Алексей Серебряков прокомментировал обвинения в русофобии

Скандальные заявления Серебряков делает изредка, а последнее привлекшее внимание публики интервью прозвучало в феврале этого года. Тогда звезда кино высказался, что за последние десятилетия РФ успела развязать несколько войн. Однако в недавнем интервью знаменитый артист подчеркнул, что не является русофобом, напротив, он “русский” человек, а его дети являются “русскими мальчиками”. Также артист добавил, что “русским” человек становится с первого вздоха.
Актер Алексей Серебряков прокомментировал обвинения в русофобии

В то же время Серебряков не скрывает, что сложившаяся на данный момент в России ситуация вызывает у него беспокойство. Непосредственно он из-за такого положения испытывает “мучения” и другие неприятные эмоции.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:24

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