Актер Алексей Серебряков прокомментировал обвинения в русофобии
Отечественный актер Алексей Серебряков решил прокомментировать обвинения в русофобии, прозвучавшие в его адрес. В течение последних лет артист с семьей живет в Канаде, часто отзываясь о России в негативном ключе.
Скандальные заявления Серебряков делает изредка, а последнее привлекшее внимание публики интервью прозвучало в феврале этого года. Тогда звезда кино высказался, что за последние десятилетия РФ успела развязать несколько войн. Однако в недавнем интервью знаменитый артист подчеркнул, что не является русофобом, напротив, он “русский” человек, а его дети являются “русскими мальчиками”. Также артист добавил, что “русским” человек становится с первого вздоха.
В то же время Серебряков не скрывает, что сложившаяся на данный момент в России ситуация вызывает у него беспокойство. Непосредственно он из-за такого положения испытывает “мучения” и другие неприятные эмоции.
Скандальные заявления Серебряков делает изредка, а последнее привлекшее внимание публики интервью прозвучало в феврале этого года. Тогда звезда кино высказался, что за последние десятилетия РФ успела развязать несколько войн. Однако в недавнем интервью знаменитый артист подчеркнул, что не является русофобом, напротив, он “русский” человек, а его дети являются “русскими мальчиками”. Также артист добавил, что “русским” человек становится с первого вздоха.
В то же время Серебряков не скрывает, что сложившаяся на данный момент в России ситуация вызывает у него беспокойство. Непосредственно он из-за такого положения испытывает “мучения” и другие неприятные эмоции.
Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:24