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Ученые из США назвали лучшие обезболивающие и противовоспалительные продукты

Американские исследователи назвали лучшие обезболивающие и противовоспалительные продукты. В их число попали, в частности, шоколад и некоторые фрукты.
Ученые из США назвали лучшие обезболивающие и противовоспалительные продукты

Ингибировать воспалительные ферменты могут элементы, содержащиеся в оливковом масле, поэтом данный продукт можно добавлять в салаты. Занимавшиеся исследованием научные сотрудники Университета Пенсильвании также упомянули ананас, обладающий такими же полезными свойствами. В ходе эксперимента добровольцы, приглашенные учеными, поедали фрукт каждый день, благодаря чему у них снизилась боль при ревматоидном артрите и артрозе коленного сустава. Яблоки ученые назвали отличными противовоспалительными антиоксидантами в связи с содержащимся в них некверцетине. Обезболивающими свойствами также обладают миндаль, фисташки, арахис и грецкие орехи.

Среди других полезных продуктов эксперты выделили коричневый рис, темный шоколад и вишню. Например, последняя влияет на организм не хуже анальгина.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:00

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