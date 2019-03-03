Ученые из США назвали лучшие обезболивающие и противовоспалительные продукты





Ингибировать воспалительные ферменты могут элементы, содержащиеся в оливковом масле, поэтом данный продукт можно добавлять в салаты. Занимавшиеся исследованием научные сотрудники Университета Пенсильвании также упомянули ананас, обладающий такими же полезными свойствами. В ходе эксперимента добровольцы, приглашенные учеными, поедали фрукт каждый день, благодаря чему у них снизилась боль при ревматоидном артрите и артрозе коленного сустава. Яблоки ученые назвали отличными противовоспалительными антиоксидантами в связи с содержащимся в них некверцетине. Обезболивающими свойствами также обладают миндаль, фисташки, арахис и грецкие орехи.Среди других полезных продуктов эксперты выделили коричневый рис, темный шоколад и вишню. Например, последняя влияет на организм не хуже анальгина.