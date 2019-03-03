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Александр Толмацкий обвинил вдову Децла в попытке настроить внука против родственников

Александр Толмацкий открыто обвинил вдову Децла в попытках настроить внука Анатолия против родственников со стороны отца. Таким образом продюсер ответил на недавние высказывания Юлии Толмацкой о том, что он объявил ей войну.
Александр Толмацкий обвинил вдову Децла в попытке настроить внука против родственников

Не так давно вдова Децла заявила, что родитель Кирилла Толмацкого открыто объявил ей войну. В частности, продюсер хотел забрать у избранницы покойного сына внука и право распоряжаться творчеством рэпера, а ей рекомендовал искать нового мужа. Сам Александр Толмацкий опровергает эти слова, подчеркивая, что никто не собирается забирать у Юлии сына, ей просто предлагали завести в банке счет, притом как для себя, так и непосредственно для наследника, поскольку семья Децла хочет, чтобы в свидетельство о рождении юного Тони внесли имя его родителя. Вдова, утверждает отец рэп-исполнителя, просто хочет привлечь к себе внимание посредством скандала.
Александр Толмацкий обвинил вдову Децла в попытке настроить внука против родственников

Ранее Александр Толмацкий также заявлял о том, что сожалеет из-за того, что не успел поговорить с сыном до его смерти. Продюсер и рэпер не общались много лет, а внука деятель впервые увидел только во время посещения панихиды по покойному музыканту.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:09

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