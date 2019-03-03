Ученые: Спасение от болезни Альцгеймера находится в иммунной системе человека





По словам экспертов, так называемые тау-образования являются возбудителями заболевания. Избавление от них может обеспечить практически полное выздоровление. С этой целью ученые попытались создать антитела, способные устанавливать барьер для образований и мешать развитию болезни Альцгеймера.После тщательного изучения была создана пробная вакцина, которая, к сожалению, не прошла испытания. Однако специалисты не оставили эту идею и продолжили изучать возможности иммунной системы, чтобы понять ее способность к самостоятельной выработке антител. Над вакциной против тау-белка сейчас работают сотрудники словацкой компании Axon Neuroscience. Результаты исследования ожидаются в следующем году.