Ученые: Спасение от болезни Альцгеймера находится в иммунной системе человека
Ученые из Великобритании выяснили, что спасение от болезни Альцгеймера находится в иммунной системе человека. Специалисты работают над изобретением вакцины от пока еще неизлечимой болезни.
По словам экспертов, так называемые тау-образования являются возбудителями заболевания. Избавление от них может обеспечить практически полное выздоровление. С этой целью ученые попытались создать антитела, способные устанавливать барьер для образований и мешать развитию болезни Альцгеймера.
После тщательного изучения была создана пробная вакцина, которая, к сожалению, не прошла испытания. Однако специалисты не оставили эту идею и продолжили изучать возможности иммунной системы, чтобы понять ее способность к самостоятельной выработке антител. Над вакциной против тау-белка сейчас работают сотрудники словацкой компании Axon Neuroscience. Результаты исследования ожидаются в следующем году.
По словам экспертов, так называемые тау-образования являются возбудителями заболевания. Избавление от них может обеспечить практически полное выздоровление. С этой целью ученые попытались создать антитела, способные устанавливать барьер для образований и мешать развитию болезни Альцгеймера.
После тщательного изучения была создана пробная вакцина, которая, к сожалению, не прошла испытания. Однако специалисты не оставили эту идею и продолжили изучать возможности иммунной системы, чтобы понять ее способность к самостоятельной выработке антител. Над вакциной против тау-белка сейчас работают сотрудники словацкой компании Axon Neuroscience. Результаты исследования ожидаются в следующем году.
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:00