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Составлен топ-5 перспективных электрокаров современности

Электрокары становятся все более популярными из-за экономности своей зарядки и высокой экологичности. Специалисты Speed.me составили и опубликовали перечень самых перспективных и лучших моделей такого типа, реализующихся на рынке.
Составлен топ-5 перспективных электрокаров современности

Пятый пункт занял хэтч BMW i3. Прежде гибрид, а ныне чистый электрокар обладает расширенным объемом батареи и высокой надежностью. Силовая установка «немца» составляет 170 лошадиных сил, а ходовой запас - 360 км.

Далее находится не менее интересная модель - Chevrolet Bolt. Мощность этого электрокара равна 204 «лошадям», первые 100 км он набирает за 7 секунд. Bolt, стоимостью 37,5 тысяч долларов, могут вскоре прекратить собирать на заводах в связи с сокращением интереса со стороны клиентов.
Составлен топ-5 перспективных электрокаров современности

Третье место досталось Tesla Model X. Параметры в 260 лошадиных сил и 465 км хода дали бы ему возможность стать лучшим электромобилем, если бы не высокий ценник.

На второй позиции расположился иной автомобиль Tesla Model 3, на одном заряде проезжающий почти 500 км. Его плюсами можно назвать простое управление, удобные сидения и вместительный салон, также можно отметить функцию автопилота, распознающего преграды во время непростых погодных условий.
Составлен топ-5 перспективных электрокаров современности

Первое место лучшего электрокара эксперты отдали еще одной модели Tesla Model S. Первые 100 км машина проезжает за 2,7 секунды. Корпус автомобиля создан из алюминия, а без подзарядки Model S проезжает 487 км.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:16

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