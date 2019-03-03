Ксения Собчак впервые побывала на горнолыжном курорте в Сочи

Ксения Собчак отправилась на курорт под названием "Роза Хутор". Звезда рассказала, что для нее стало приятным сюрпризом участие в "Зимнем Кубке" от компании "Audi". На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, где стоит на доске почета, заняв первое место победителя.Поклонники тут же начали писать комментарии к публикации Ксении Собчак. Многие порадовались за кумира, узнав, что она стала официальным представителем компании по производству спортивных моделей.