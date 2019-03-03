Ксения Собчак впервые побывала на горнолыжном курорте в Сочи
Ксения Собчак в последнее время ведет очень активный образ жизни. Телеведущая посещает светские мероприятия, ведет авторскую программу, где берет интервью у звезд, и часто публикует новые снимки в Instagram. Сегодня звезда показала в своем микроблоге новую публикацию, сообщив фанатам, что впервые отправилась на горнолыжный курорт в Сочи.
Ксения Собчак отправилась на курорт под названием "Роза Хутор". Звезда рассказала, что для нее стало приятным сюрпризом участие в "Зимнем Кубке" от компании "Audi". На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, где стоит на доске почета, заняв первое место победителя.
Поклонники тут же начали писать комментарии к публикации Ксении Собчак. Многие порадовались за кумира, узнав, что она стала официальным представителем компании по производству спортивных моделей.
Ксения Собчак отправилась на курорт под названием "Роза Хутор". Звезда рассказала, что для нее стало приятным сюрпризом участие в "Зимнем Кубке" от компании "Audi". На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, где стоит на доске почета, заняв первое место победителя.
Поклонники тут же начали писать комментарии к публикации Ксении Собчак. Многие порадовались за кумира, узнав, что она стала официальным представителем компании по производству спортивных моделей.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:17