Эксперты рассказали, как ВАЗ-2103 потерял свой престиж
Специалисты рассказали, как ВАЗ-2103 потерял свой престиж. В своё время солидности транспортному средству третьей генерации добавлял специальный красный огонек, имевшийся с торца двери.
В семидесятых годах каждая новая модель «Жигулей» ожидалась, как больше событие. При этом она должна была ощутимо превосходить предыдущие версии. К примеру, ВАЗ‑2103 по сравнению с «копейкой» казался более мощней, нарядней, а также престижней. Одним из элементов так называемого престижа данной машины являлся красный огонек, который загорался в торце передней автомобильной двери во время её открывания. Большинство владельцев этой модели специально курили в салоне своего авто, чтобы приоткрытая дверь со стороны выглядела более естественно.
Когда следующие модели начали становиться дешевле, место фонарей заняли катафоты. При этом шарм постепенно утратил свою актуальность.
В семидесятых годах каждая новая модель «Жигулей» ожидалась, как больше событие. При этом она должна была ощутимо превосходить предыдущие версии. К примеру, ВАЗ‑2103 по сравнению с «копейкой» казался более мощней, нарядней, а также престижней. Одним из элементов так называемого престижа данной машины являлся красный огонек, который загорался в торце передней автомобильной двери во время её открывания. Большинство владельцев этой модели специально курили в салоне своего авто, чтобы приоткрытая дверь со стороны выглядела более естественно.
Когда следующие модели начали становиться дешевле, место фонарей заняли катафоты. При этом шарм постепенно утратил свою актуальность.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:55