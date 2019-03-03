Эксперты рассказали, как ВАЗ-2103 потерял свой престиж





В семидесятых годах каждая новая модель «Жигулей» ожидалась, как больше событие. При этом она должна была ощутимо превосходить предыдущие версии. К примеру, ВАЗ‑2103 по сравнению с «копейкой» казался более мощней, нарядней, а также престижней. Одним из элементов так называемого престижа данной машины являлся красный огонек, который загорался в торце передней автомобильной двери во время её открывания. Большинство владельцев этой модели специально курили в салоне своего авто, чтобы приоткрытая дверь со стороны выглядела более естественно.Когда следующие модели начали становиться дешевле, место фонарей заняли катафоты. При этом шарм постепенно утратил свою актуальность.