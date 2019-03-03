АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть перед сном
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Эксперты рассказали, как ВАЗ-2103 потерял свой престиж

Специалисты рассказали, как ВАЗ-2103 потерял свой престиж. В своё время солидности транспортному средству третьей генерации добавлял специальный красный огонек, имевшийся с торца двери.

Эксперты рассказали, как ВАЗ-2103 потерял свой престиж


В семидесятых годах каждая новая модель «Жигулей» ожидалась, как больше событие. При этом она должна была ощутимо превосходить предыдущие версии. К примеру, ВАЗ‑2103 по сравнению с «копейкой» казался более мощней, нарядней, а также престижней. Одним из элементов так называемого престижа данной машины являлся красный огонек, который загорался в торце передней автомобильной двери во время её открывания. Большинство владельцев этой модели специально курили в салоне своего авто, чтобы приоткрытая дверь со стороны выглядела более естественно.

Когда следующие модели начали становиться дешевле, место фонарей заняли катафоты. При этом шарм постепенно утратил свою актуальность.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи назвали продукты, которые
Яна Рудковская показала фото
Дочь Галкина и Пугачевой рассказала о
Актер Алексей Серебряков
Составлен топ-5 перспективных
Александр Толмацкий обвинил вдову Децла
В мае Microsoft прекратит поддержку
Ученые: Спасение от болезни Альцгеймера
Эксперты рассказали, как ВАЗ-2103
Рустам Солнцев: «Таких, как Алена
Специалисты назвали ТОП-3 самых
Ольга Бузова попросила прощения у
Американские эксперты назвали
Алексей Самсонов не поздравил в
Анна Седокова опубликовала снимки из
Volvo Group в России в прошлом году
Ксения Собчак впервые побывала на
Жительница Италии стала матерью в
Asia Times: В Сирии началась продажа
"Жалкие люди, не понимают, что сами
Трюки иллюзионистов помогают лучше
Эксперты: В марте евро и доллар ожидает
Алена Ашмарина снова бросила Илью
Новый смартфон Meizu 16T будет
В Тверской области в ДТП пострадали 11
Рэпер Баста подвергся критике из-за
У дочери Саши Задойнова и Элины Камирен
Актриса Джессика Бил отмечает свое
В Египте чиновник обвинил Рами Малека
Екатерина Андреева устроила в ХМАО
Просмотреть все новости