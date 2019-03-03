"Жалкие люди, не понимают, что сами себя унижают": Ксения Бородина ответила на критику в свой адрес
Ксения Бородина на данный момент отдыхает с семьей в Таиланде, откуда делится с поклонниками снимками на фоне пляжных пейзажей. Хейтеры также не устают критиковать телеведущую, на что она решила ответить гневным постом.
Недавно Ксению Бородину раскритиковали за снимок, где она предстала в шортах и футболке. Тогда телеведущая ответила хейтерам, сравнив их с обезьянами. Теперь же в Instagram звезды "Дома-2" появилась семейная фотография, на которой она предстала вместе с мужем и детьми.
Новую публикацию Ксения Бородина посвятила хейтерам, отметив, что такие люди едкими замечаниями унижают только сами себя а не знаменитость, в адрес которой пишут обидные слова.
Примечательно, что в ответ Ксения Бородина получила еще одну волну критики, ее сравнили с Ольгой Бузовой и подчеркнули, что поющая телеведущая никогда не вступает в спор с хейтерами, просто не обращая на них внимания. Многие также списали гневное обращение звезды на проблемы с мужем Курбаном Омаровым.
Недавно Ксению Бородину раскритиковали за снимок, где она предстала в шортах и футболке. Тогда телеведущая ответила хейтерам, сравнив их с обезьянами. Теперь же в Instagram звезды "Дома-2" появилась семейная фотография, на которой она предстала вместе с мужем и детьми.
Новую публикацию Ксения Бородина посвятила хейтерам, отметив, что такие люди едкими замечаниями унижают только сами себя а не знаменитость, в адрес которой пишут обидные слова.
"Интересно, а на этой фотографии людей то больше , значит и пищи для злобных комментариев должно быть больше, прям поле не паханное, прям сиди и выискивай под лупой 24/7 к чему бы тут прикопаться, жалкие люди, не понимают, что сами себя унижают! Самодостаточный человек разве на такое способен?! Да никогда!!!", - написала знаменитость.
Примечательно, что в ответ Ксения Бородина получила еще одну волну критики, ее сравнили с Ольгой Бузовой и подчеркнули, что поющая телеведущая никогда не вступает в спор с хейтерами, просто не обращая на них внимания. Многие также списали гневное обращение звезды на проблемы с мужем Курбаном Омаровым.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:07