"Жалкие люди, не понимают, что сами себя унижают": Ксения Бородина ответила на критику в свой адрес

"Интересно, а на этой фотографии людей то больше , значит и пищи для злобных комментариев должно быть больше, прям поле не паханное, прям сиди и выискивай под лупой 24/7 к чему бы тут прикопаться, жалкие люди, не понимают, что сами себя унижают! Самодостаточный человек разве на такое способен?! Да никогда!!!", - написала знаменитость.

Недавно Ксению Бородину раскритиковали за снимок, где она предстала в шортах и футболке. Тогда телеведущая ответила хейтерам, сравнив их с обезьянами. Теперь же в Instagram звезды "Дома-2" появилась семейная фотография, на которой она предстала вместе с мужем и детьми.Новую публикацию Ксения Бородина посвятила хейтерам, отметив, что такие люди едкими замечаниями унижают только сами себя а не знаменитость, в адрес которой пишут обидные слова.Примечательно, что в ответ Ксения Бородина получила еще одну волну критики, ее сравнили с Ольгой Бузовой и подчеркнули, что поющая телеведущая никогда не вступает в спор с хейтерами, просто не обращая на них внимания. Многие также списали гневное обращение звезды на проблемы с мужем Курбаном Омаровым.