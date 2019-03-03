АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть перед сном
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

"Жалкие люди, не понимают, что сами себя унижают": Ксения Бородина ответила на критику в свой адрес

Ксения Бородина на данный момент отдыхает с семьей в Таиланде, откуда делится с поклонниками снимками на фоне пляжных пейзажей. Хейтеры также не устают критиковать телеведущую, на что она решила ответить гневным постом.
"Жалкие люди, не понимают, что сами себя унижают": Ксения Бородина ответила на критику в свой адрес

Недавно Ксению Бородину раскритиковали за снимок, где она предстала в шортах и футболке. Тогда телеведущая ответила хейтерам, сравнив их с обезьянами. Теперь же в Instagram звезды "Дома-2" появилась семейная фотография, на которой она предстала вместе с мужем и детьми.

Новую публикацию Ксения Бородина посвятила хейтерам, отметив, что такие люди едкими замечаниями унижают только сами себя а не знаменитость, в адрес которой пишут обидные слова.

"Интересно, а на этой фотографии людей то больше , значит и пищи для злобных комментариев должно быть больше, прям поле не паханное, прям сиди и выискивай под лупой 24/7 к чему бы тут прикопаться, жалкие люди, не понимают, что сами себя унижают! Самодостаточный человек разве на такое способен?! Да никогда!!!", - написала знаменитость.


Примечательно, что в ответ Ксения Бородина получила еще одну волну критики, ее сравнили с Ольгой Бузовой и подчеркнули, что поющая телеведущая никогда не вступает в спор с хейтерами, просто не обращая на них внимания. Многие также списали гневное обращение звезды на проблемы с мужем Курбаном Омаровым.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи назвали продукты, которые
Яна Рудковская показала фото
Дочь Галкина и Пугачевой рассказала о
Актер Алексей Серебряков
Составлен топ-5 перспективных
Александр Толмацкий обвинил вдову Децла
В мае Microsoft прекратит поддержку
Ученые: Спасение от болезни Альцгеймера
Эксперты рассказали, как ВАЗ-2103
Рустам Солнцев: «Таких, как Алена
Специалисты назвали ТОП-3 самых
Ольга Бузова попросила прощения у
Американские эксперты назвали
Алексей Самсонов не поздравил в
Анна Седокова опубликовала снимки из
Volvo Group в России в прошлом году
Ксения Собчак впервые побывала на
Жительница Италии стала матерью в
Asia Times: В Сирии началась продажа
"Жалкие люди, не понимают, что сами
Трюки иллюзионистов помогают лучше
Эксперты: В марте евро и доллар ожидает
Алена Ашмарина снова бросила Илью
Новый смартфон Meizu 16T будет
В Тверской области в ДТП пострадали 11
Рэпер Баста подвергся критике из-за
У дочери Саши Задойнова и Элины Камирен
Актриса Джессика Бил отмечает свое
В Египте чиновник обвинил Рами Малека
Екатерина Андреева устроила в ХМАО
Просмотреть все новости