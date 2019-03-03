Специалисты назвали ТОП-3 самых некрасивых автомобилей мира





Первое место досталось Pontiac Aztek – первый внедорожник данной компании. Из-за спорного дизайна и неоднозначной передней части транспортное средство оценили не очень высоко. Примечательно, что машину можно увидеть в некоторых моментах культового сериала «Во все тяжкие» - его водителем был главный герой киноленты Уолтер Уайт. Следом расположился минивэн SsangYong Rodius. Кен Гринли разработал дизайн модели, и признался, что хотел сделать её похожей на внешний вид яхты. Тем не менее, многие из его задумок не увенчались успехом, и внешний вид транспортного средства получился весьма спорным, хотя это и не помешало ему стабильно продаваться в течение 8 лет.Заключительное место было отдано компактвэну Fiat Multipla. Критика за внешний вид не помешала модели серийно выпускаться более 10 лет. В итальянском автоконцерне со временем всё же решили изменить дизайн машины, сделав его более традиционным.