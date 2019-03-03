Алена Ашмарина снова бросила Илью Григоренко

Поклонники отмечали, что переживают за пару экс-участников телестройки "Дом-2" Ильи Григоренко и Алены Ашмариной. Молодые люди то и дело расставались, не успев наладить отношения. Недавно звезда в очередной раз намекнула на то, что вычеркнула бывшего избранника из своей жизни.Алена Ашмарина показала снимок со старшей и младшей дочерьми, подписав его словами, что устала наступать на одни и те же грабли. Также экс-проектанка намекнула, что уже наладила отношения с отцом младшей наследницы Алисы.Поклонники начали гадать, чем на этот раз участнице телестройки "Дом-2" не угодил Илья Григоренко. Некоторые предположили, что ему просто пришлось покинуть квартиру, где вчетвером семье ужиться нелегко.