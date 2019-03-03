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Алена Ашмарина снова бросила Илью Григоренко

Алена Ашмарина снова решила расстаться с Ильей Григоренко. На своей странице в Instagram экс-участница "Дома-2" написала, что устала наступать на одни и те же грабли, опубликовав снимок со старшей дочерью.
Алена Ашмарина снова бросила Илью Григоренко

Поклонники отмечали, что переживают за пару экс-участников телестройки "Дом-2" Ильи Григоренко и Алены Ашмариной. Молодые люди то и дело расставались, не успев наладить отношения. Недавно звезда в очередной раз намекнула на то, что вычеркнула бывшего избранника из своей жизни.

Алена Ашмарина показала снимок со старшей и младшей дочерьми, подписав его словами, что устала наступать на одни и те же грабли. Также экс-проектанка намекнула, что уже наладила отношения с отцом младшей наследницы Алисы.

Поклонники начали гадать, чем на этот раз участнице телестройки "Дом-2" не угодил Илья Григоренко. Некоторые предположили, что ему просто пришлось покинуть квартиру, где вчетвером семье ужиться нелегко.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:56

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