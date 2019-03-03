Американские эксперты назвали «настоящим убийцей» российскую штурмовую винтовку ШАК-12
Эксперты американского издания The National Interest положительно оценили новый российский штурмовой автомат ШАК-12, назвав его «убийственным». По их словам, винтовка ничем не хуже культовых АК-47 или М-16.
Оружие, созданное для отрядов специального назначения, предназначено для быстрого поражения врага, даже если тот старается укрыться, или использует бронежилет. Кроме того, ШАК-12 будет идеально смотреться в различных антитеррористических операциях или ближнем бою, а благодаря боеприпасам винтовки противника можно обезвредить или уничтожить даже во время первого огневого контакта. Таким образом снижается вероятность продолжительной перестрелки.
Несколько видов боеприпасов, созданных исключительно для ШАК-12, позволят пробивать различные бронежилеты и укрытия, а специальные алюминиевые пули не будут рикошетировать. В заключении было отмечено, что российские штурмовые винтовки уже давно считаются надежными, но в то же время простыми в использовании, а также идеально подходящими для современных требований ведения боевых действий.
Оружие, созданное для отрядов специального назначения, предназначено для быстрого поражения врага, даже если тот старается укрыться, или использует бронежилет. Кроме того, ШАК-12 будет идеально смотреться в различных антитеррористических операциях или ближнем бою, а благодаря боеприпасам винтовки противника можно обезвредить или уничтожить даже во время первого огневого контакта. Таким образом снижается вероятность продолжительной перестрелки.
Несколько видов боеприпасов, созданных исключительно для ШАК-12, позволят пробивать различные бронежилеты и укрытия, а специальные алюминиевые пули не будут рикошетировать. В заключении было отмечено, что российские штурмовые винтовки уже давно считаются надежными, но в то же время простыми в использовании, а также идеально подходящими для современных требований ведения боевых действий.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:39