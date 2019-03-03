Американские эксперты назвали «настоящим убийцей» российскую штурмовую винтовку ШАК-12





Оружие, созданное для отрядов специального назначения, предназначено для быстрого поражения врага, даже если тот старается укрыться, или использует бронежилет. Кроме того, ШАК-12 будет идеально смотреться в различных антитеррористических операциях или ближнем бою, а благодаря боеприпасам винтовки противника можно обезвредить или уничтожить даже во время первого огневого контакта. Таким образом снижается вероятность продолжительной перестрелки.Несколько видов боеприпасов, созданных исключительно для ШАК-12, позволят пробивать различные бронежилеты и укрытия, а специальные алюминиевые пули не будут рикошетировать. В заключении было отмечено, что российские штурмовые винтовки уже давно считаются надежными, но в то же время простыми в использовании, а также идеально подходящими для современных требований ведения боевых действий.