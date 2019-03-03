В мае Microsoft прекратит поддержку фитнес-браслетов Band





Отвечающие за функционирование фитнес-трекеров приложения прекратят действовать в последний день мая. Тогда же остановятся облачный сервис и специальный сайт. Из маркетов App Store и Google Play будут удалены программные компоненты для Band.Потребителям, активно пользующимся фитнес-трекерами в последнее время, Microsoft обещает выплатить денежную компенсацию. За Band 1 люди получат 80 долларов, а носители второй версии - 175 «зеленых». Использование гаджетов покупателями должна подтвердить официальная статистика в облачном сервисе. После остановки поддержки устройства продолжат работать, но с увеличенным риском появления поломок, к тому же перезагрузка сделает их неработоспособными.