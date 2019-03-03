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В мае Microsoft прекратит поддержку фитнес-браслетов Band

Microsoft прекратит с 31 мая поддержку работы фитнес-браслетов Band. Производство устройств стартовало в 2014, но завершилось уже в следующем году.
В мае Microsoft прекратит поддержку фитнес-браслетов Band

Отвечающие за функционирование фитнес-трекеров приложения прекратят действовать в последний день мая. Тогда же остановятся облачный сервис и специальный сайт. Из маркетов App Store и Google Play будут удалены программные компоненты для Band.

Потребителям, активно пользующимся фитнес-трекерами в последнее время, Microsoft обещает выплатить денежную компенсацию. За Band 1 люди получат 80 долларов, а носители второй версии - 175 «зеленых». Использование гаджетов покупателями должна подтвердить официальная статистика в облачном сервисе. После остановки поддержки устройства продолжат работать, но с увеличенным риском появления поломок, к тому же перезагрузка сделает их неработоспособными.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:05

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