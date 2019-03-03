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Volvo Group в России в прошлом году увеличила на 7% продажи грузовых авто

Volvo Group на территории России в прошедшем году увеличила продажи грузовых авто на 7%. Компанией было распродано 6 405 грузовиков марки Volvo. Около 88% транспортных средств произвели в Калуге (5 637 авто).

Volvo Group в России в прошлом году увеличила на 7% продажи грузовых авто


Увеличение продаж в данном случае составило 20,8%. Самой массовой моделью авто отечественного производства является версия Volvo FH. При этом в цехе сварки и окраски автомобильных кабин в 2018 году выпустили 7 483 единицы изделий. При этом 1 846 экземпляров экспортировали на европейский завод бренда Volvo Group, размещающийся на территории Бельгии в Генте. Производственный такт калужского цеха готовой автомобильной продукции достигает 26 грузовиков Volvo на день. Он работает пять дней в неделю в одну смену. Специалисты цеха по сварке, а также окраске кабин производят в день 38 кабин. 12 экземпляров предназначается для экспорта. Работа осуществляется пять дней в неделю в две смены.

В настоящее время калужский завод Volvo Group является производственным кластером, который включает цех по сварке/окраске кабин, а также отделение готовой продукции. Данные два предприятия работают в рамках единого производственного цикла. На заводе числится примерно 800 сотрудников. Суммарные инвестиции при этом составляют около 300 000 000 евро.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:24

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