Жительница Италии стала матерью в одиннадцатый раз





Итальянка в свои 38 лет на днях родила девочку от своего 41-летнего мужа Диего Пьянароса. Они выбрали для дочери имя Джудитта. Первого ребенка женщина родила в 22 года, и с тех пор в семье появилось еще 10 детей – 4 девочки и 7 мальчиков. Обеспечивает всех глава семейства, который работает в IT-компании.Примечательно, что в регионе Валле Интелви, где проживают многодетные родители, статистика рождаемости очень низкая. Каждая третья девушка там не планирует обзаводиться потомством. Однако Гуффанти считает, что в их желании воспитывать такое количество детей нет ничего необычного. По ее словам, жизнь приносит им только удовольствие, и они с мужем принимают каждого ребенка, как подарок. Итальянка призналась, что не планирует останавливаться на достигнутом и, возможно, еще не раз станет матерью.