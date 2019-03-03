АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть перед сном
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Жительница Италии стала матерью в одиннадцатый раз

Многодетная жительница Италии Клаудия Гуффанти вновь стала матерью. Для нее с супругом это уже одиннадцатый ребенок в семье.

Жительница Италии стала матерью в одиннадцатый раз

Итальянка в свои 38 лет на днях родила девочку от своего 41-летнего мужа Диего Пьянароса. Они выбрали для дочери имя Джудитта. Первого ребенка женщина родила в 22 года, и с тех пор в семье появилось еще 10 детей – 4 девочки и 7 мальчиков. Обеспечивает всех глава семейства, который работает в IT-компании.

Примечательно, что в регионе Валле Интелви, где проживают многодетные родители, статистика рождаемости очень низкая. Каждая третья девушка там не планирует обзаводиться потомством. Однако Гуффанти считает, что в их желании воспитывать такое количество детей нет ничего необычного. По ее словам, жизнь приносит им только удовольствие, и они с мужем принимают каждого ребенка, как подарок. Итальянка призналась, что не планирует останавливаться на достигнутом и, возможно, еще не раз станет матерью.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи назвали продукты, которые
Яна Рудковская показала фото
Дочь Галкина и Пугачевой рассказала о
Актер Алексей Серебряков
Составлен топ-5 перспективных
Александр Толмацкий обвинил вдову Децла
В мае Microsoft прекратит поддержку
Ученые: Спасение от болезни Альцгеймера
Эксперты рассказали, как ВАЗ-2103
Рустам Солнцев: «Таких, как Алена
Специалисты назвали ТОП-3 самых
Ольга Бузова попросила прощения у
Американские эксперты назвали
Алексей Самсонов не поздравил в
Анна Седокова опубликовала снимки из
Volvo Group в России в прошлом году
Ксения Собчак впервые побывала на
Жительница Италии стала матерью в
Asia Times: В Сирии началась продажа
"Жалкие люди, не понимают, что сами
Трюки иллюзионистов помогают лучше
Эксперты: В марте евро и доллар ожидает
Алена Ашмарина снова бросила Илью
Новый смартфон Meizu 16T будет
В Тверской области в ДТП пострадали 11
Рэпер Баста подвергся критике из-за
У дочери Саши Задойнова и Элины Камирен
Актриса Джессика Бил отмечает свое
В Египте чиновник обвинил Рами Малека
Екатерина Андреева устроила в ХМАО
Просмотреть все новости