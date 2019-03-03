У дочери Саши Задойнова и Элины Камирен пользователи заметили иностранный акцент
После разногласий, возникших во время развода, Саша Задойнов и Элина Камирен смогли найти общий язык, и экс-участница проекта "Дом-2" разрешила отцу общаться с дочерью Александрой. Бывший проектант поспешил опубликовать в Instagram веселый ролик с наследницей, однако подвергся критике поклонников.
На своей странице в Instagram Саша Задойнов опубликовал веселый ролик, где вместе с дочерью Александрой рассказывает детскую считалку. Экс-участник телестройки подчеркнул, что ему особенно нравится, как дочь реагирует на то, что он показывает в конце пальцем на нее.
Вместе с восхищениями фанатов Саша Задойнов тут же получил волну критики. Некоторые увидели в речи девочки иностранный акцент, а другие подметили, что она еще слишком маленькая и потому не может выговаривать некоторые слова. Большинство же сошлись на мнении, что Элина Камирен все же водит девочку на занятия по иностранным языкам, ведь прежде экс-проектанка рассказывала, что планирует переехать жить в Нью-Йорк.
На своей странице в Instagram Саша Задойнов опубликовал веселый ролик, где вместе с дочерью Александрой рассказывает детскую считалку. Экс-участник телестройки подчеркнул, что ему особенно нравится, как дочь реагирует на то, что он показывает в конце пальцем на нее.
Вместе с восхищениями фанатов Саша Задойнов тут же получил волну критики. Некоторые увидели в речи девочки иностранный акцент, а другие подметили, что она еще слишком маленькая и потому не может выговаривать некоторые слова. Большинство же сошлись на мнении, что Элина Камирен все же водит девочку на занятия по иностранным языкам, ведь прежде экс-проектанка рассказывала, что планирует переехать жить в Нью-Йорк.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:44