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У дочери Саши Задойнова и Элины Камирен пользователи заметили иностранный акцент

После разногласий, возникших во время развода, Саша Задойнов и Элина Камирен смогли найти общий язык, и экс-участница проекта "Дом-2" разрешила отцу общаться с дочерью Александрой. Бывший проектант поспешил опубликовать в Instagram веселый ролик с наследницей, однако подвергся критике поклонников.
У дочери Саши Задойнова и Элины Камирен пользователи заметили иностранный акцент

На своей странице в Instagram Саша Задойнов опубликовал веселый ролик, где вместе с дочерью Александрой рассказывает детскую считалку. Экс-участник телестройки подчеркнул, что ему особенно нравится, как дочь реагирует на то, что он показывает в конце пальцем на нее.

Вместе с восхищениями фанатов Саша Задойнов тут же получил волну критики. Некоторые увидели в речи девочки иностранный акцент, а другие подметили, что она еще слишком маленькая и потому не может выговаривать некоторые слова. Большинство же сошлись на мнении, что Элина Камирен все же водит девочку на занятия по иностранным языкам, ведь прежде экс-проектанка рассказывала, что планирует переехать жить в Нью-Йорк.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:44

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