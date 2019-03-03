АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть перед сном
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Asia Times: В Сирии началась продажа российских автомобилей «Ока»

Дилер российских автомобилей «Ока» начал продавать свою продукцию в Сирии. По данным Asia Times, в арабской стране один экземпляр стоит 320 000 рублей.
Asia Times: В Сирии началась продажа российских автомобилей «Ока»

Представитель реализатора заявил, что сейчас сирийский авторынок восстанавливается после войны, а в стране появляются не только созданные в РФ автомобили, но и китайские модели. «Ока» в данный момент, по его словам, является одной из самых дешевых машин в САР, но даже с таким учетом она сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны брендов из КНР BYD и Brilliance. При этом российский автомобиль по-прежнему считают в Сирии предметом гордости бывшего СССР.

У жителей бывшего Союза «Ока» не пользуется популярностью, многие из этих лиц предпочитают автопродукцию компании Audi.
Официального подтверждения реализации отечественных машин в САР нет, также можно добавить, что в РФ сборка данных транспортных средств завершилась 11 лет назад. В самой России найти «Оку» в хорошем состоянии почти невозможно, к тому же стоят машины не менее 100 000 рублей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи назвали продукты, которые
Яна Рудковская показала фото
Дочь Галкина и Пугачевой рассказала о
Актер Алексей Серебряков
Составлен топ-5 перспективных
Александр Толмацкий обвинил вдову Децла
В мае Microsoft прекратит поддержку
Ученые: Спасение от болезни Альцгеймера
Эксперты рассказали, как ВАЗ-2103
Рустам Солнцев: «Таких, как Алена
Специалисты назвали ТОП-3 самых
Ольга Бузова попросила прощения у
Американские эксперты назвали
Алексей Самсонов не поздравил в
Анна Седокова опубликовала снимки из
Volvo Group в России в прошлом году
Ксения Собчак впервые побывала на
Жительница Италии стала матерью в
Asia Times: В Сирии началась продажа
"Жалкие люди, не понимают, что сами
Трюки иллюзионистов помогают лучше
Эксперты: В марте евро и доллар ожидает
Алена Ашмарина снова бросила Илью
Новый смартфон Meizu 16T будет
В Тверской области в ДТП пострадали 11
Рэпер Баста подвергся критике из-за
У дочери Саши Задойнова и Элины Камирен
Актриса Джессика Бил отмечает свое
В Египте чиновник обвинил Рами Малека
Екатерина Андреева устроила в ХМАО
Просмотреть все новости