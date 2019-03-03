Asia Times: В Сирии началась продажа российских автомобилей «Ока»





Представитель реализатора заявил, что сейчас сирийский авторынок восстанавливается после войны, а в стране появляются не только созданные в РФ автомобили, но и китайские модели. «Ока» в данный момент, по его словам, является одной из самых дешевых машин в САР, но даже с таким учетом она сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны брендов из КНР BYD и Brilliance. При этом российский автомобиль по-прежнему считают в Сирии предметом гордости бывшего СССР.У жителей бывшего Союза «Ока» не пользуется популярностью, многие из этих лиц предпочитают автопродукцию компании Audi.Официального подтверждения реализации отечественных машин в САР нет, также можно добавить, что в РФ сборка данных транспортных средств завершилась 11 лет назад. В самой России найти «Оку» в хорошем состоянии почти невозможно, к тому же стоят машины не менее 100 000 рублей.