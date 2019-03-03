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Трюки иллюзионистов помогают лучше понять работу человеческого мозга

Нейробиологи при помощи Ассоциации магии сделали вывод, что трюки иллюзионистов и то, как их воспринимают люди, помогают лучше понять работу человеческого мозга. Также специалисты отмечают, что магия - весьма загадочная наука.

Трюки иллюзионистов помогают лучше понять работу человеческого мозга

Научные работники утверждают, что люди много чего не замечают. Происходит это потому, что мозг предпочитает не перегружаться и экономить собственную энергию. Вместо обработки всей полученную информацию, орган мышления выбирает только то, что важно для человека. Многие иллюзионисты понимают это и делают трюки, не раскрывая свои секреты. Эксперты считают, что большая часть магов, которые заставляют зрителей отвести взгляд перед исполнением фокуса, просто отвлекают внимание, и мозг человека воспринимает только то, что видит.

Исследование показало, что любой трюк, нуждается в большем количестве времени для обработки информации, по сравнению с той, с которой мозг уже знаком. По этой причине фокусы делаются быстро и вызывают у людей удивление или восхищение. Также большую роль в восприятии может играть уверенность людей в том, что они замечаю все вокруг себя.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:05

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