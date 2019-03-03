«Моему мальчику 8 годиков!»: Ольга Бузова поздравила с днём рождения крестного сына

«Моему мальчику 8 годиков!» — подписала Бузова новую публикацию. Поклонники тут же начали хвалить поющую телеведущую за то, что она так сильно любит своего крестника. Однако нашлись и те, кто раскритиковал звезду «Дома-2». Прежде Бузова заявляла, что «рожала» вместе с подругой, а затем выяснилось, что знаменитость поддерживала Десятовскую только по телефону.Также внимательные фанаты подметили, что на фото Ольга Бузова предстала с прической, которую носила еще в прошлом году. Таким образом, звезда не так часто общается с крестным сыном, как говорит об этом, подметили поклонники. Сейчас телеведущая живет одна, а после рабочего дня ее встречают дома только собаки.