«Моему мальчику 8 годиков!»: Ольга Бузова поздравила с днём рождения крестного сына
Ольга Бузова опубликовала в Instagram новый снимок с мальчиком, поздравив таким образом своего крестного сына с днем рождения. Звезда несколько лет назад крестила Семена, наследника своей подруги Ольги Десятовской.
«Моему мальчику 8 годиков!» — подписала Бузова новую публикацию. Поклонники тут же начали хвалить поющую телеведущую за то, что она так сильно любит своего крестника. Однако нашлись и те, кто раскритиковал звезду «Дома-2». Прежде Бузова заявляла, что «рожала» вместе с подругой, а затем выяснилось, что знаменитость поддерживала Десятовскую только по телефону.
Также внимательные фанаты подметили, что на фото Ольга Бузова предстала с прической, которую носила еще в прошлом году. Таким образом, звезда не так часто общается с крестным сыном, как говорит об этом, подметили поклонники. Сейчас телеведущая живет одна, а после рабочего дня ее встречают дома только собаки.
«Моему мальчику 8 годиков!» — подписала Бузова новую публикацию. Поклонники тут же начали хвалить поющую телеведущую за то, что она так сильно любит своего крестника. Однако нашлись и те, кто раскритиковал звезду «Дома-2». Прежде Бузова заявляла, что «рожала» вместе с подругой, а затем выяснилось, что знаменитость поддерживала Десятовскую только по телефону.
Также внимательные фанаты подметили, что на фото Ольга Бузова предстала с прической, которую носила еще в прошлом году. Таким образом, звезда не так часто общается с крестным сыном, как говорит об этом, подметили поклонники. Сейчас телеведущая живет одна, а после рабочего дня ее встречают дома только собаки.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:22