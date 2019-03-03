Эксперты: В марте евро и доллар ожидает скачок





В частности, в начале весны доллар может продаваться по 68 рублей, рост ожидает также и европейскую валюту. Среди факторов, влияющих на ситуацию, оказалась торговая война с участием Китая и США. Кроме того, наблюдающаяся ситуация характерна для этого периода года, поскольку инвесторы стараются закрыть спекулятивные позиции, предпочитая переход в защитные инструменты. Не последнюю роль в ухудшении позиций рубля играет незначительное сокращение стоимости нефти и возможное продление санкций против России со стороны Вашингтона.Также, по словам Вячеслава Абрамова, если произойдет ухудшение внешнего фона, вкладчики могут оперативно выйти из рублевых активов, переключив внимание на доллар и евро. Впрочем, пока делать конкретные заявления на этот счет, уверен эксперт, преждевременно.