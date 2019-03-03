Новый смартфон Meizu 16T будет предназначаться для игр





В роли платформы в новинке служит процессор Qualcomm Snapdragon 855 на восемь ядер, также имеется графический ускоритель Adreno 640. Гаджет выйдет на рынок с основной тройной камерой. Использование дисплея предусмотрено без выреза. Объем аккумулятора Meizu T16 составляет 4000-4500 мАч. Индекс «T» означает «Turbo», то есть, пользователи получат смартфон с повышенной производительностью в приложениях. Ориентировочная стоимость модели - 374 долларов.Выпустит азиатская фирма и другой смартфон 16S. Он порадует своих будущих владельцев чипом Snapdragon с 6 Гб оперативной и 128 Гб внедренной памяти, тройной основной камерой и 6,2-дюймовым экраном. Ценник этой модели Meizu - 370 американских долларов.