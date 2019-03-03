Рэпер Баста подвергся критике из-за дружбы с Тимати

Поклонники разочаровались в музыканте, когда убедились в его сотрудничество с Тимуром Юнусовым. Они оставили комментарии с гневным посылом, отмечая, что не ожидали такого от своего кумира. Фанаты рассчитывали, что рэпер будет заниматься исключительно музыкальным творчеством, а не ходить в шоу ради сомнительного пиара. Видео, опубликованное в социальной сети, за сутки собрало уже более 140 тысяч просмотров.Самые преданные подписчики поддержали исполнителя, пожелав ему удачи в новой стезе, а также посоветовали не слушать тех, кто только критикует.