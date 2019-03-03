АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Скандал на свадьбе и семейные тайны: Секрет на миллион Никиты Преснякова
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Рэпер Баста подвергся критике из-за дружбы с Тимати

Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, опубликовал на своей странице в Instagram анонс нового сезона шоу «Песни» на ТНТ. Подписчики раскритиковали его из-за дружбы с рэпером Тимати, который составляет ему пару в судействе.

Рэпер Баста подвергся критике из-за дружбы с Тимати

Поклонники разочаровались в музыканте, когда убедились в его сотрудничество с Тимуром Юнусовым. Они оставили комментарии с гневным посылом, отмечая, что не ожидали такого от своего кумира. Фанаты рассчитывали, что рэпер будет заниматься исключительно музыкальным творчеством, а не ходить в шоу ради сомнительного пиара. Видео, опубликованное в социальной сети, за сутки собрало уже более 140 тысяч просмотров.

Самые преданные подписчики поддержали исполнителя, пожелав ему удачи в новой стезе, а также посоветовали не слушать тех, кто только критикует.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 16:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Asia Times: В Сирии началась продажа
"Жалкие люди, не понимают, что сами
Трюки иллюзионистов помогают лучше
Эксперты: В марте евро и доллар ожидает
Алена Ашмарина снова бросила Илью
Новый смартфон Meizu 16T будет
В Тверской области в ДТП пострадали 11
Рэпер Баста подвергся критике из-за
У дочери Саши Задойнова и Элины Камирен
Актриса Джессика Бил отмечает свое
В Египте чиновник обвинил Рами Малека
Екатерина Андреева устроила в ХМАО
«Моему мальчику 8 годиков!»: Ольга
Ученые по скульптуре воссоздали внешний
Билл Гейтс назвал топ-10 прорывных
В Антарктиде обнаружен вмерзший в лед
Лена Хромина жутко похудела после
Татьяна Терешина поделилась откровенным
Джонни Депп не будет играть в новом
Хетчбэк Mazda 3 вышел на авторынок
Поклонники не оценили массивные серьги
Иосиф Оганесян избил нового участника
В Сети за 100 тысяч рублей продают
Полина Гагарина дотянула с уборкой
Волочкова и Цискаридзе в студии
В Китае новый кроссовер Volkswagen
Актриса Юлия Меньшова ответила на
В США очевидцы запечатлели
В Екатеринбурге глыба льда упала на
Светлана Сурганова откровенно
Просмотреть все новости