Екатерина Андреева устроила в ХМАО заплыв с акулами

В последнее время Екатерина Андреева часто путешествует и старается активно проводить время. Недавно ведущая Первого канала побывала в Югре, где посетила местный океанариум в городе Когалым. Теледива решила не просто посмотреть на подводных жителей, но и поплавать с ними в одном аквариуме. Притом не смутило знаменитость даже то, что рядом с ней находились скаты и акулы. Некоторых представителей фауны звезда даже успела погладить, а видеоотчет показала фолловерам, прикрепив к посту сразу несколько роликов.В комментариях подписчики восхитились смелым поступком Екатерины Андреевой. Многие отметили, что не решились бы оказаться в одном аквариуме с акулами, другие поинтересовались, не было ли телеведущей страшно. Сама звезда своим опытом осталась довольна.