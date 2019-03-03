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Екатерина Андреева устроила в ХМАО заплыв с акулами

Отечественная телеведущая Екатерина Андреева побывала в ХМАО, где устроила заплыв с акулами. О необычном и смелом опыте звезда рассказала посредством поста в Instagram.
Екатерина Андреева устроила в ХМАО заплыв с акулами

В последнее время Екатерина Андреева часто путешествует и старается активно проводить время. Недавно ведущая Первого канала побывала в Югре, где посетила местный океанариум в городе Когалым. Теледива решила не просто посмотреть на подводных жителей, но и поплавать с ними в одном аквариуме. Притом не смутило знаменитость даже то, что рядом с ней находились скаты и акулы. Некоторых представителей фауны звезда даже успела погладить, а видеоотчет показала фолловерам, прикрепив к посту сразу несколько роликов.

В комментариях подписчики восхитились смелым поступком Екатерины Андреевой. Многие отметили, что не решились бы оказаться в одном аквариуме с акулами, другие поинтересовались, не было ли телеведущей страшно. Сама звезда своим опытом осталась довольна.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:24

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