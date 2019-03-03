Актриса Джессика Бил отмечает свое 37-летие





Связать свою жизнь с искусством Джессика Бил решила еще в восьмилетнем возрасте, когда ей удалось одержать первенство в конкурсе в караоке. Первое появление будущей знаменитости на телевидении имело место в 11 лет, тогда девочка снялась в рекламе популярных чипсов Pringles, а свой путь в качестве актрисы супруга Джастина Тимберлейка начала в 14 лет. В частности, она получила роль в драме “Седьмое небо”. С тех пор Бил успела сыграть десятки запоминающихся образов, сняться в нескольких клипах, и реализовать себя в модельном бизнесе.Кроме того, знаменитость увлекается фотографией, а сохранять хорошую фигуру ей помогают занятия йогой. Также Джессика Бил отказалась от употребления молочных продуктов и глютена. В брак с Тимберлейком актриса вступила в 2012 году, сейчас звездные супруги вместе воспитывают сына, который родился в 2015 году.