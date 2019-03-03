В Египте чиновник обвинил Рами Малека в подрыве моральных ценностей его соотечественников





Малек получил престижную премию за исполнение роли Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», в которой рассказывается о группе Queen и жизни ее фронтмена. Помимо Малека в киноленте снимались Бен Харди, Джозеф Маццелло и другие.Египетский политик считает, что актер сыграл роль, далекую от реального персонажа, и к тому же пропагандирует нетрадиционную сексуальную ориентацию. Это, по мнению парламентария, негативным образом влияет на молодежь Египта. Он пришел в удивление, когда узнал о радостных публикациях местных СМИ после победы Рами Малека.Артист живет и работает в США, но является уроженцем Египта. Он родился в семье, исповедующей православие, но в конце 70-х с родными перебрался за океан, где трудился в ресторане, а позже стал актером.