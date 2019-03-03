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В Египте чиновник обвинил Рами Малека в подрыве моральных ценностей его соотечественников

В Каире актера и лауреата «Оскара» Рами Малека обвинили в подрыве моральных ценностей жителей Египта. Чиновник уверен, что его соотечественник пропагандирует аморальный образ жизни.
В Египте чиновник обвинил Рами Малека в подрыве моральных ценностей его соотечественников

Малек получил престижную премию за исполнение роли Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», в которой рассказывается о группе Queen и жизни ее фронтмена. Помимо Малека в киноленте снимались Бен Харди, Джозеф Маццелло и другие.

Египетский политик считает, что актер сыграл роль, далекую от реального персонажа, и к тому же пропагандирует нетрадиционную сексуальную ориентацию. Это, по мнению парламентария, негативным образом влияет на молодежь Египта. Он пришел в удивление, когда узнал о радостных публикациях местных СМИ после победы Рами Малека.

Артист живет и работает в США, но является уроженцем Египта. Он родился в семье, исповедующей православие, но в конце 70-х с родными перебрался за океан, где трудился в ресторане, а позже стал актером.



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:30

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