Иосиф Оганесян избил нового участника "Дом-2", когда тот назвал Сашу Черно "бегемотом"
Иосиф Оганесян и Саша Черно достаточно долго находятся на проекте "Дом-2" и потому заработали авторитет среди коллег. Тем не менее, руководство то и дело продолжает устраивать молодоженам провокации, в частности, последний участник телестройки назвал Черно "бегемотом", после чего был избит ее мужем.
О произошедшем станет известно уже в ближайшем эфире "Дома-2". Новичок пришел на проект, после чего его пребывание участники реалити будут обсуждать на Лобном месте. Молодой человек вначале оскорбил Сашу Черно, после чего ее муж Иосиф Оганесян потребовал извинений, а затем и вовсе назвал ее "бегемотом".
Такого хамства Иосиф Оганесян стерпеть не смог, а потому бросился на парня с кулаками. Реакция Саши Черно пока неизвестна, однако остальные участники реалити сразу же принялись разнимать дерущихся. Примечательно, что Оганесян был настолько обижен, что его не могли разнять с оппонентом несколько человек.
О произошедшем станет известно уже в ближайшем эфире "Дома-2". Новичок пришел на проект, после чего его пребывание участники реалити будут обсуждать на Лобном месте. Молодой человек вначале оскорбил Сашу Черно, после чего ее муж Иосиф Оганесян потребовал извинений, а затем и вовсе назвал ее "бегемотом".
Такого хамства Иосиф Оганесян стерпеть не смог, а потому бросился на парня с кулаками. Реакция Саши Черно пока неизвестна, однако остальные участники реалити сразу же принялись разнимать дерущихся. Примечательно, что Оганесян был настолько обижен, что его не могли разнять с оппонентом несколько человек.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:36