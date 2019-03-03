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Иосиф Оганесян избил нового участника "Дом-2", когда тот назвал Сашу Черно "бегемотом"

Иосиф Оганесян и Саша Черно достаточно долго находятся на проекте "Дом-2" и потому заработали авторитет среди коллег. Тем не менее, руководство то и дело продолжает устраивать молодоженам провокации, в частности, последний участник телестройки назвал Черно "бегемотом", после чего был избит ее мужем.
Иосиф Оганесян избил нового участника "Дом-2", когда тот назвал Сашу Черно "бегемотом"

О произошедшем станет известно уже в ближайшем эфире "Дома-2". Новичок пришел на проект, после чего его пребывание участники реалити будут обсуждать на Лобном месте. Молодой человек вначале оскорбил Сашу Черно, после чего ее муж Иосиф Оганесян потребовал извинений, а затем и вовсе назвал ее "бегемотом".

Такого хамства Иосиф Оганесян стерпеть не смог, а потому бросился на парня с кулаками. Реакция Саши Черно пока неизвестна, однако остальные участники реалити сразу же принялись разнимать дерущихся. Примечательно, что Оганесян был настолько обижен, что его не могли разнять с оппонентом несколько человек.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:36

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