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Билл Гейтс назвал топ-10 прорывных технологий 2019 года

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс составил список из 10 технологий, которые сделают прорыв в 2019 году. Информация опубликована в издании Массачусетского технологического института MIT Technology Review.

Билл Гейтс назвал топ-10 прорывных технологий 2019 года

Гейтс в первую очередь отметил идею создания роботов, которые смогут легко адаптироваться к внешним условиям. Для этого необходима высокая точность в производстве, чтобы такая техника могла самостоятельно приспособиться к окружающей среде. Предприниматель напомнил, что развитие ядерной энергетики станет практически передовой структурой в этом году. В скором времени планируется запуск нескольких ядерных реакторов четвертого поколения.

Идея выращивания искусственного мяса также находится в топе. Ученые из Университета Маастрихта как раз работают над этим. Технологический прорыв может совершить разработка датчика углекислого газа, так как это поможет решить проблему глобального потепления. Технологию создания очистных сооружений без системы канализации Билл Гейтс уже представил миру, однако отдельное место в списке все же ей уделил.

Билл Гейтс назвал топ-10 прорывных технологий 2019 года

Известно, что некоторые компании работают над производством генетического теста, способного определять риск преждевременных родов. Такую концепцию Гейтс выделил в своем списке, ожидая ее появление на рынке в 2019 году. Одним из прорывов в медицине он также считает кишечный зонд в форме таблетки. Это позволит проводить обследования даже самых маленьких детей. Также ожидается завершение работы над индивидуальными вакцинами против рака, которые позволят подбирать более качественное лечение для каждого пациента отдельно.

Завершают топ-10 две системы искусственного интеллекта: «умные часы» с поддержкой ЭКГ и интеллектуальный помощник, способный распознавать голос человека и выполнять команды.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 16:11

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