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В Антарктиде обнаружен вмерзший в лед НЛО

На своем сайте уфолог Валентин Дегтерев рассказал, что исследуя архивные кадры со спутника, он обнаружил в Антарктиде вмерзший в лед НЛО. Для доказательства своих слов специалист опубликовал видео и даже указал координаты объекта.

В Антарктиде обнаружен вмерзший в лед НЛО

Валентин Дегтерев поведал, что нашел странное пятно на архивных кадрах со спутника, которое не является природным явлением. Уфолог уверен, что на снимках запечатлен НЛО, который совершил аварийную посадку много лет назад в Антарктиде. Специалист особо отметил, что объект вмерз в лед и поэтому так и не смог покинуть Землю. При этом уфолог утверждает, что космический корабль практически не поврежден. Валентин Дегтерев уверен, что его открытие поможет совершить прорыв в научной сфере.


Но пользователи Сети уверены, что уфолог преувеличивает значимость своей находки, поскольку к НЛО она не имеет никакого отношения. Многие посчитали, что на кадрах оптическая иллюзия. А те, кто просмотрел место, указанное специалистом, написали, что там находится остров.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:06

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