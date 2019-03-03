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Татьяна Терешина поделилась откровенным снимком в образе амазонки

Отечественная певица Татьяна Терешина поделилась с поклонниками откровенным снимком, для которого она позирует в образе амазонки. Соответствующий пост 39-летняя модель опубликовала в своем Instagram.
Татьяна Терешина поделилась откровенным снимком в образе амазонки

В своем профиле Татьяна Терешина опубликовала пикантный кадр, где она позирует с распущенными волосами на фоне растительности. Звезда облачена в откровенный купальник, состоящий из нескольких лоскутов ткани, которые едва прикрывают прелести знаменитости. В целом модель напомнила своим многочисленным подписчикам воинственную амазонку. Посредством такой публикации артистка решила поздравить интернет-аудиторию с наступлением весны.
Татьяна Терешина поделилась откровенным снимком в образе амазонки

В комментариях фолловеры начали спорить относительно того, когда именно сделано фото. Некоторые выразили уверенность в том, что кадр является архивным, поскольку вряд ли Татьяна Терешина сейчас выглядит подобным образом. Другие же не предполагают, что снимок современный, просто над ним хорошо поработали в фотошопе.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:00

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