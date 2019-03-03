Хетчбэк Mazda 3 вышел на авторынок Великобритании





Сначала у дилеров появится 5-дверный хетчбэк, а во 2-3 квартале нынешнего года планируется и дебют седана, а у автолюбителей будет выбор из 5 комплектаций и 2 силовых установок. В подкапотном пространстве разместится 2,0-литровый бензиновый движок на 120 лошадиных сил или 1,8-литровый дизель на 165 лошадиных сил.В скором времени стоит ожидать и SkyActiv-X. Цена базовой комплектации составит 20,6 тысяч фунтов (почти 27 тысяч долларов), а вот вариация GT Sport Tech Auto обойдется в 35 тысяч фунтов (более 45 тысяч долларов).