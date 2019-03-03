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Хетчбэк Mazda 3 вышел на авторынок Великобритании

На территории Великобритании стартовали реализации новой Mazda 3. Разработчики неоднократно заявляли, что целью транспортного средства является вытеснение со своих позиций таких флагманских хетчбэков, как Volkswagen Golf, Ford Focus и Renault Megane.
Хетчбэк Mazda 3 вышел на авторынок Великобритании

Сначала у дилеров появится 5-дверный хетчбэк, а во 2-3 квартале нынешнего года планируется и дебют седана, а у автолюбителей будет выбор из 5 комплектаций и 2 силовых установок. В подкапотном пространстве разместится 2,0-литровый бензиновый движок на 120 лошадиных сил или 1,8-литровый дизель на 165 лошадиных сил.

В скором времени стоит ожидать и SkyActiv-X. Цена базовой комплектации составит 20,6 тысяч фунтов (почти 27 тысяч долларов), а вот вариация GT Sport Tech Auto обойдется в 35 тысяч фунтов (более 45 тысяч долларов).



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:46

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