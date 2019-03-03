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Поклонники не оценили массивные серьги Светланы Лободы

Поклонники не оценили новые массивные серьги певицы Светланы Лободы. Снимком в новом образе 36-летняя артистка поделилась посредством своего профиля в Instagram.
Поклонники не оценили массивные серьги Светланы Лободы

На личной странице Лобода опубликовала фото, для которого позирует с массивными серьгами в ухе, оставив волосы распущенными и прикрыв локонами часть лица. В подписи к посту певица отметила, что создано украшение известным ювелирным домом специально для нового тура артистки. Уже через несколько дней знаменитость и члены ее команды поедут покорять публику в США и Канаде, а сейчас идет активная подготовка к грядущим концертам, поскольку, как уверена артистка, все должно быть “красиво”.

Впрочем, реакция фолловеров Светланы Лободы на новые серьги оказалась неоднозначной. Некоторые подписчики оценили образ звезды, пока другим показалось, что она несколько перестаралась, и такие украшения кажутся слишком массивными. Тем не менее, пост успел собрать более 67 тысяч “лайков”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:38

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