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Джонни Депп не будет играть в новом фильме «Человек-невидимка»

Актер Джонни Депп не получил приглашение сняться в фильме «Человек-невидимка». Создатели киноленты собираются изменить суть новой картины и сфокусировать сюжет на главном герое женского пола.
Джонни Депп не будет играть в новом фильме «Человек-невидимка»

Снимать «Человека-невидимку» будет студия Universal, она же рассматривает кандидатуру актрисы Элизабет Мосс, снимавшейся в сериале «Рассказ служанки». В роли режиссера выступит Ли Уоннелл, знакомый зрителям по триллеру «Апгрейд», он же напишет сценарий.

В 2016 году Universal запустила в производство Темную Киновселенную, объявив при этом, что главную роль сыграет Джонни Депп. Помешала воплотиться в жизнь этим планам череда скандалов, связанных с актером, после чего многие кинокомпании принялись отказываться от его услуг. На планы развития проекта оказал воздействие фильм «Мумия». Данная картина заработала больше 400 миллионов долларов при бюджете в 125 миллионов, но авторы ожидали более внушительный доход.



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:55

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