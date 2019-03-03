Джонни Депп не будет играть в новом фильме «Человек-невидимка»





Снимать «Человека-невидимку» будет студия Universal, она же рассматривает кандидатуру актрисы Элизабет Мосс, снимавшейся в сериале «Рассказ служанки». В роли режиссера выступит Ли Уоннелл, знакомый зрителям по триллеру «Апгрейд», он же напишет сценарий.В 2016 году Universal запустила в производство Темную Киновселенную, объявив при этом, что главную роль сыграет Джонни Депп. Помешала воплотиться в жизнь этим планам череда скандалов, связанных с актером, после чего многие кинокомпании принялись отказываться от его услуг. На планы развития проекта оказал воздействие фильм «Мумия». Данная картина заработала больше 400 миллионов долларов при бюджете в 125 миллионов, но авторы ожидали более внушительный доход.