В Сети за 100 тысяч рублей продают архивное видео с юным Димой Биланом
На просторах Сети житель Москвы продает архивное видео с выступлением еще юного Димы Билана. Стать обладателем эксклюзивного лота желающие имеют возможность за 100 тысяч рублей.
Автором объявления в Интернете является некий Сергей из Москвы, который заявляет, что у него имеется архивный ролик с Димой Биланом, где запечатлено одно из первых выступлений артиста. Мужчина утверждает, что материал является на 100% подлинным и его нет даже непосредственно у отечественного исполнителя. В беседе со СМИ автор рассказал, что ролик снят в 90-х, когда Билан выступал на Дне города в Майском. Снимала его сестра продавца, тогда будущий кумир миллионов посещал ее музыкальную школу.
К автору объявления уже поступило несколько звонков от желающих завладеть редким видео, поклонники творчества Димы Билана надеялись добиться снижения цены, но делать скидок продавец не намерен. Также мужчина пытался выйти и на самого артиста, в том числе через Яну Рудковскую, считая, что певцу будет интересно посмотреть на себя в молодости.
Автором объявления в Интернете является некий Сергей из Москвы, который заявляет, что у него имеется архивный ролик с Димой Биланом, где запечатлено одно из первых выступлений артиста. Мужчина утверждает, что материал является на 100% подлинным и его нет даже непосредственно у отечественного исполнителя. В беседе со СМИ автор рассказал, что ролик снят в 90-х, когда Билан выступал на Дне города в Майском. Снимала его сестра продавца, тогда будущий кумир миллионов посещал ее музыкальную школу.
К автору объявления уже поступило несколько звонков от желающих завладеть редким видео, поклонники творчества Димы Билана надеялись добиться снижения цены, но делать скидок продавец не намерен. Также мужчина пытался выйти и на самого артиста, в том числе через Яну Рудковскую, считая, что певцу будет интересно посмотреть на себя в молодости.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:30