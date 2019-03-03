В Сети за 100 тысяч рублей продают архивное видео с юным Димой Биланом





Автором объявления в Интернете является некий Сергей из Москвы, который заявляет, что у него имеется архивный ролик с Димой Биланом, где запечатлено одно из первых выступлений артиста. Мужчина утверждает, что материал является на 100% подлинным и его нет даже непосредственно у отечественного исполнителя. В беседе со СМИ автор рассказал, что ролик снят в 90-х, когда Билан выступал на Дне города в Майском. Снимала его сестра продавца, тогда будущий кумир миллионов посещал ее музыкальную школу.К автору объявления уже поступило несколько звонков от желающих завладеть редким видео, поклонники творчества Димы Билана надеялись добиться снижения цены, но делать скидок продавец не намерен. Также мужчина пытался выйти и на самого артиста, в том числе через Яну Рудковскую, считая, что певцу будет интересно посмотреть на себя в молодости.